Екатерина Андреева показала фото без фильтров в купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в купальнике во время отдыха в Арктике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась фото, сделанным в джакузи на фоне Северного Ледовитого океана. Она продемонстрировала декольте с верхнего ракурса, а также показала внешность без фильтров, подчеркнув черты лица с помощью косметики.

@ekaterinaandreeva_official

Поклонники высказались о снимке ведущей в комментариях.

«В чем секрет вашей молодости? Я помню вас с детства. Сейчас мне 30, а вы не меняетесь», «Очень красивая, сексуальная, я бы сказал, девушка. Годы обходят вас стороной», «Екатерина, вы — Леди Совершенство», — восхитились пользователи сети.

В свою очередь Андреева объяснила, что помогает ей сохранять привлекательность.

«Я мясо ем очень редко. Жареное и сахар не употребляю», — отметила она, также добавив в список занятия спортом, использование ортопедической подушки, любовь к миру и отсутствие зависти.