"СтарХит": певица Ольга Бузова не выдает секреты бывшего мужа Тарасова

Певица Ольга Бузова призналась, что ее друзьям и бывшим кавалерам повезло, что она не болтливая и умеет хранить секреты. Ее слова передает "СтарХит". "Это они [бывшие] любят поговорить обо мне, рассказать, что у меня и как. А я вот молчу и многое не рассказала до сих пор", - заявила телеведущая. Бузова подчеркнула, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов сильно насолил артистке раньше, а теперь же часто напоминает о себе без повода. Она обвинила футболиста в хайпе на ее имени. "Он так реально открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!" - подытожила певица. Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а уже в 2016 году развелись. Брак с Бузовой был для Тарасова вторым по счету. С 2008 по 2012 год он состоял в браке с Оксаной Пономаренко, которая родила ему дочь Ангелину. После развода в 2016 году Бузова и Тарасов периодически выясняют свои отношения на публике.