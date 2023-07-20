The Voice: блогер Валя Карнавал призвала хейтеров быть добрее после критики ее танца

Блогерша и певица Валя Карнавал ответила хейтерами, которые раскритиковали девушку за видеозапись с занятий стрип-пластикой. Она призвала их быть добрее, ее слова передает The Voice. "Друзья, я понимаю, что на улице погода отвратительная, что у всех нет настроения. Но почему вы меня так хейтите? Я не понимаю, что я вам сделала! Это всего лишь моя третья тренировка. Я не выкладывала это с целью типа "Посмотрите на меня, какая я классная!" Нет!" - заявила девушка. Она пояснила, что опубликовала ролик для того, чтобы ее подписчики не боялись начинать что-то с нуля и пробовать новые увлечения. "Это же так интересно! Зачем эти осуждения?" - сказала Карнавал. Карнавал известна благодаря своим юмористическим видео в TikTok. В 2020 году журнал Forbes поместил ее на 5-е место своего списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В том же году звезда присоединилась в тиктокерское объединение Hype House. 8 мая блогерша рассталась со своим женихом Сашей Стоуном. Они начали встречаться в 2021 году на проекте "Звезды в Африке". В мае 2022-го Стоун сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.