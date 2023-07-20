Алексей Горшенев рассказал о последних планах Горшка перед смертью

«Мы встретились в родительском доме и говорили о творческих планах. Он рассказывал, что собирается что-то делать с братьями Запашными и их львами. Еще он рассказывал, что они с мамой перечитывали «Гамлета», Мишка хотел его поставить. Это было месяца за три-четыре до его смерти», — вспомнил Горшенев.

Он также отказался оценивать сериал про группу «Король и Шут», так как участвовал в его создании, поэтому не может беспристрастно судить о качестве проекта. Вместе с этим Горшенев выразил мнение, что сериал получился бы другим, если бы его снимали три года назад. Музыкант пожаловался, что сегодня шоураннерам критически не хватает времени, чтобы подготовить проект к релизу.