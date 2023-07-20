Прилучный обнародовал причину отъезда из России

Недавно Павел Прилучный уехал в Дубай . Поклонники решили, что так он решил отдохнуть от будничных дел. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Прилучный опубликовал кадры того, как выглядит расположенный на берегу Персидского залива отель. Также появились фотографии его отдыха в ресторане. В заведении артист заказал бокал и наслаждался видом.

К тому же, Павел погулял по пляжу и полюбовался закатом. Сначала поклонники были уверены в том, что актер устал от занятий с грудным ребенком, решив провести время в одиночестве. Затем Прилучный развеял эти мифы. Он сообщил, что за рубежом оказался не для отдыха, а по работе. Там режиссер Сарик Андреасян снимает новый проект.