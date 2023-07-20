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Прилучный обнародовал причину отъезда из России

Недавно Павел Прилучный уехал в Дубай. Поклонники решили, что так он решил отдохнуть от будничных дел. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Прилучный обнародовал причину отъезда из России
© Вести Подмосковья

Прилучный опубликовал кадры того, как выглядит расположенный на берегу Персидского залива отель. Также появились фотографии его отдыха в ресторане. В заведении артист заказал бокал и наслаждался видом.

К тому же, Павел погулял по пляжу и полюбовался закатом. Сначала поклонники были уверены в том, что актер устал от занятий с грудным ребенком, решив провести время в одиночестве. Затем Прилучный развеял эти мифы. Он сообщил, что за рубежом оказался не для отдыха, а по работе. Там режиссер Сарик Андреасян снимает новый проект.