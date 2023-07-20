Леонтьев решил продать «леопардовую» квартиру в Москве

Российско-американский певец Валерий Леонтьев намерен расстаться со своей квартирой в Москве. Он уже выдал доверенность на продажу недвижимости и доверил этот процесс агентству «Деловая Москва», сообщила руководитель агентства Елена Самсонова.

По словам риелтора, документ на продажу квартиры получило одно московское агентство, которое уже разместило объявление о продаже в нескольких базах данных. Ценник на квартиру пока не указан, поскольку стоимость будет обсуждаться индивидуально с потенциальными покупателями.

Квартира Леонтьева расположена на Колокольниковом переулке в центре Москвы. Этот кирпичный многоквартирный дом был построен в 1917 году и находится недалеко от известных улиц Сретенка, Трубной и Рождественского бульвара. Квартира занимает два этажа и отличается оригинальным дизайном с использованием леопардового принта. В ней также присутствуют многочисленные статуи и маски африканских племен.

Это не первый случай, когда российский певец решает расстаться со своей недвижимостью. Ранее Филипп Киркоров сообщил о ремонте своей новой квартиры в Москве, которая находится на Филипповском переулке. Певец планирует построить зимний сад на террасе квартиры, где собирается заниматься музыкой.