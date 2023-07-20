Такой неожиданный август: гороскоп для всех знаков зодиака на месяц

Львы — личности с открытым сердцем, гордые, величественные, щедрые, великолепные, готовые вступиться на несправедливо обиженных. Таким и положено быть царями зверей. Поклонники Бена Барнса, воплотившего на экране принца Каспиана в «Хрониках Нарнии» и Дориана Грея, считают, что снимается он до обидного мало. Последняя из его работ — сериал «Тень и кость». Личная жизнь харизматичного актера остается тайной — и неизвестно, свободно ли сердце «принца». Овен В августе рабочие моменты отойдут на второй план, и вы с головой погрузитесь в развлечения и удовольствия. Одиноким представителям знака красивый роман только на пользу. Да и семейные не прочь немного пофлиртовать. Телец Держите эмоции под контролем, перепроверяйте информацию и не доверяйте малознакомым людям, которые набиваются в друзья, — такова программа на август. В этот период велика вероятность стать жертвой мошенников. Близнецы Звезды предрекают финансовый успех и улучшение бытовой стороны жизни. В этом месяце многие найдут новую работу, приобретут недвижимость, переедут, купят бытовую технику и мебель или же начнут строительство. Рак Близкие подталкивают вас к необдуманным и незапланированным тратам. А вы готовы пустить ситуацию на самотек — ведь лето заканчивается, и хочется вкусить удовольствий. Не влезайте в долги и не берите кредиты Лев Вы переполнены энергией — и ее нужно куда-то направлять. Кто-то возьмется за новый проект, а кто-то — за новый роман. Впрочем, звезды предрекают вам успех как на профессиональной почве, так и в личном плане. Дева Возможны проблемы в деловой сфере, сложности с коммуникацией. Невыполнение старых обязательств потянет за собой новые проблемы. А отсюда — и финансовые потери. Но не хочется вас пугать — вы справитесь! Весы Копите энергию, наберитесь терпения. Вас раздражают возникшие проволочки — но кто знает: возможно, судьба вас хочет от чего-то уберечь? К осени рекомендуется закрыть старые долги и не делать новые. Скорпион Месяц в целом очень неплох, но самая гармоничная пора — вторая декада. Звезды сулят яркие встречи, перспективные деловые союзы, интересные творческие проекты. Главное — не зазнайтесь! Стрелец Сейчас вы можете заручиться поддержкой состоятельных людей — и осуществить проект, идею которого давно вынашивали. И, кстати, самое время уделить внимание имиджу, поменять гардероб или прическу. Козерог Вы ощущаете внутреннюю тревогу и не понимаете причину. Но самокопание тут не поможет. Лучшее сейчас — переключить внимание на работу. Интересный проект и творчество дадут вам энергию и эмоции. Водолей Нестабильный, противоречивый месяц. Но вы не из тех, кого радует раз и навсегда установленный порядок дел. Шальные заработки, спонтанные поездки, новые знакомства — вас это вдохновляет и не дает закиснуть Рыбы Будьте осмотрительнее и не раздавайте обещаний — иначе рискуете оказаться в зависимости от сильных и влиятельных людей. Финансовая ситуация не особо радует, но, вполне возможно, к осени все наладится.