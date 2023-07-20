С наследников Грачевского отменили взыскание многомиллионного долга

Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании денег с наследников режиссера Бориса Грачевского по иску «Ералаша». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Решение приняли, исходя из мирового соглашения между наследниками и компаниями «Продюсерский центр Ералаш» и «Статус групп». Ответчики возложили исполнение обязательства по погашению долга на последнюю. Организация перечислила необходимую сумму по договору займа.

Напомним, что в июле прошлого года Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Продюсерский центр Ералаш» и постановил взыскать с четверых наследников Грачевского 4 млн рублей. Такой же иск подавала компания ООО «Ералаш». Сумма двух исков составила около 18,5 млн рублей.