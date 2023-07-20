С наследников Грачевского отменили взыскание многомиллионного долга
Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции о взыскании денег с наследников режиссера Бориса Грачевского по иску «Ералаша». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Решение приняли, исходя из мирового соглашения между наследниками и компаниями «Продюсерский центр Ералаш» и «Статус групп». Ответчики возложили исполнение обязательства по погашению долга на последнюю. Организация перечислила необходимую сумму по договору займа.
Напомним, что в июле прошлого года Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Продюсерский центр Ералаш» и постановил взыскать с четверых наследников Грачевского 4 млн рублей. Такой же иск подавала компания ООО «Ералаш». Сумма двух исков составила около 18,5 млн рублей.
Оба решения Белоцерковская обжаловала. Ее адвокат Евгений Бранецкий заявлял, что эти деньги мог занимать сам Грачевский, а его супруга узнала о долгах только после того, как компании подали в суд.