Мэр Пскова Елкин объяснил отмену концерта Елки

«В части выступления певицы Елки скажу, что ее в День города не будет. Формат мероприятия изменился и было принято решение, что это будет неуместно в данном контексте, в данной ситуации. Выступление этой артистки не предусмотрено», — приводятся в материале слова Елкина.

Отметим, что концерт Елки на Дне города в Пскове, намеченном на 21-23 июля, был запланирован еще весной 2023 года. Договор с украинской певицей предусматривал запрет на высказывания и совершение поступков, «направленных на дискредитацию использования ВС РФ». Однако ранее сегодня, 19 июля, певец из Пскова Ян Осин записал видеообращение к руководству города с просьбой отменить выступление Елки. При этом, по словам Елкина, соответствующее решение было принято задолго до обращения артиста.