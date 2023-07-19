Бывший жених Собчак приобрел особняк Пугачевой в Юрмале

Миллионер Александр Шусторович, который в начале 00-х состоял в отношениях с Ксенией Собчак, приобрел виллу «Марта» в Юрмале за 600 миллионов рублей. В ней останавливалась семья Пугачевой, пишет kp.ru.

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Сам особняк принадлежал банкиру Виктору Красовицкому — давнему приятелю Примадонны. На протяжении последних семи лет артистка арендовывала недвижимость, которое также находится недалеко от дома Лаймы Вайкуле.

В 2016 году Красовицкий выставил «Марту» на продажу за €15 миллионов, потом — начал сдавать за €100 тысяч, пока не нашелся покупатель. Однако Шусторович выкупил особняк за сумму, которая оказалась в два раза ниже первоначальной — 600 миллионов рублей.

Вскоре после этого между Красовицким и Шусторовичем начались судебные разбирательства — были проблемы с передачей прав на участок, началась дележка имущества, которое находилось в доме. Это продолжалось на протяжении двух лет.

В 2022 году Пугачева вместе с мужем, шоуменом Галкиным покинули Россию. Теперь они живут в Израиле.