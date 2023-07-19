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Близкие Лизы Мари Пресли не знали про операцию, которая стала причиной смерти певицы

Друг певицы и единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари рассказал, что её близкие не знали об операции, которая стала причиной смерти исполнительницы. Об этом сообщает Page Six.

Друзья Лизы Мари Пресли назвали причину ее смерти
© globallookpress.com

В январе 2023 года Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет. Певицу госпитализировали с остановкой сердца – несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Однако позже стало известно, что причиной смерти стали спайки в кишечнике – они появились в организме певицы после операции по снижению веса, которая была проведена несколько лет назад.

Как заявил близкий друг Лизы Мари, певица скрыла от своих друзей факт перенесённой операции.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы Лиза Мари Пресли выглядела так, будто ей нужна бариатрическая операция? Она никогда не была толстой! Я не понимаю, как врач мог согласиться провести ей эту процедуру», – заявил он.

При этом друг исполнительницы также добавил, что Лиза Мари никогда не скрывала того, что регулярно пользуется услугами косметологов.

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