Друзья Лизы Мари Пресли назвали причину ее смерти

Друг певицы и единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари рассказал, что её близкие не знали об операции, которая стала причиной смерти исполнительницы. Об этом сообщает Page Six.

В январе 2023 года Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет. Певицу госпитализировали с остановкой сердца – несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Однако позже стало известно, что причиной смерти стали спайки в кишечнике – они появились в организме певицы после операции по снижению веса, которая была проведена несколько лет назад.