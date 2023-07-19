Друзья Лизы Мари Пресли назвали причину ее смерти

Близкие Лизы Мари Пресли не знали про операцию, которая стала причиной смерти певицы
Друг певицы и единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари рассказал, что её близкие не знали об операции, которая стала причиной смерти исполнительницы. Об этом сообщает Page Six.
В январе 2023 года Лиза Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет. Певицу госпитализировали с остановкой сердца – несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Однако позже стало известно, что причиной смерти стали спайки в кишечнике – они появились в организме певицы после операции по снижению веса, которая была проведена несколько лет назад.
Как заявил близкий друг Лизы Мари, певица скрыла от своих друзей факт перенесённой операции.
«Вы когда-нибудь видели, чтобы Лиза Мари Пресли выглядела так, будто ей нужна бариатрическая операция? Она никогда не была толстой! Я не понимаю, как врач мог согласиться провести ей эту процедуру», – заявил он.
При этом друг исполнительницы также добавил, что Лиза Мари никогда не скрывала того, что регулярно пользуется услугами косметологов.
Ранее учёные обнаружили новый побочный эффект от использования ботокса.