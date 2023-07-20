Паша Техник анонсировал большой концерт в Москве после выхода из СИЗО

Рэпер Паша Техник анонсировал в своих социальных сетях два концерта — это случилось на следующий день после выхода музыканта из СИЗО.

© Телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»

На предстоящих мероприятиях артист презентует свой новый альбом, а также исполнит старые хиты.

«Возвращение легенды!» — отмечается на страничке в VK рэпера.

Концерты запланированы на 12 октября в Москве и 14-е — в Санкт-Петербурге.

19 июля Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) вышел на свободу после 13 суток ареста. Его приговорили к административному аресту из-за татуировки с нацистской символикой: грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика. Техника обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики.

Вскоре рэпер посоветовал россиянам убирать татуировки. Он же планирует на месте Карлсона выбить «Черный квадрат» Малевича, об этом рассказал «Газете.Ru» представитель Техника Марк.

При этом только 17 июня Паша Техник вышел из рехаба. Он опубликовал в соцсетях фотографию сертификата о прохождении курса социальной реабилитации от наркотической зависимости.