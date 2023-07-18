Сукачев рассказал об отношениях с женой после 36 лет брака

«Саша Скляр правильно когда-то сказал в интервью, что наши жены — жены декабристов. Это девочки, которые встретили своих мальчиков довольно рано. В моем случае — детьми, в случае с Сережей Галаниным — тоже детьми, с Володей Шахриным — подростками. И эти девочки проходили с нами все. Я думаю, это и есть ответ на ваш вопрос», — сказал Сукачев.