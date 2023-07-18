Наргиз назвала шоу-бизнес РФ лицемерным

«Если ты в этой обойме, грубо говоря, значит, ты должен... И никак по-другому ты в ней не можешь задержаться. Должен лицемерить, предавать, лгать, давать — имею в виду спать с тем с кем тебе скажут. Ты должен обладать всеми эти низменными и поганейшими качествами. Для меня это было дикостью, и я сказала: "Нет, ребята, я не буду всего этого делать, я не смогу просто"», — пояснила Наргиз.