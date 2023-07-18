Наргиз назвала шоу-бизнес РФ лицемерным
Певица Наргиз Закирова заявила, что шоу-бизнес России является лицемерным. Об этом она сказала в интервью журналистке Катерине Гордеевой*.
По словам Закировой, находясь в Москве, она «сознательно отделила себя» от российского шоу-бизнеса и они существовали каждый сам по себе.
«У меня были свои принципы, свои правила, по которым я не соглашалась на те или иные какие-то предложения, которые противоречат моей природе и тому, кем я являюсь», — сказала она.
Певица отметила, что из-за этой позиции у нее было мало друзей среди коллег в РФ и не было дальнейшего карьерного развития.
«Если ты в этой обойме, грубо говоря, значит, ты должен... И никак по-другому ты в ней не можешь задержаться. Должен лицемерить, предавать, лгать, давать — имею в виду спать с тем с кем тебе скажут. Ты должен обладать всеми эти низменными и поганейшими качествами. Для меня это было дикостью, и я сказала: "Нет, ребята, я не буду всего этого делать, я не смогу просто"», — пояснила Наргиз.
Она добавила, что общалась в РФ только с Шурой — Александром Медведевым, назвав его своей родственной душой.
На данный момент Наргиз живет в Узбекистане. В прошлом году она осудила СВО и ей запретили въезд в Россию до 2072 года. После этого она неоднократно выступала с критикой и нецензурными высказываниями в адрес своих коллег в РФ.
*физлицо, выполняющее функции иноагента