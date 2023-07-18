Монеточка* обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

Российская исполнительница Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) обжаловала штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. Об этом сообщается на сайте Басманного суда Москвы.

В июне артистке назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за несоблюдение порядка деятельности иноагента, а спустя четыре дня на исполнительницу составили повторный протокол.

Минюст России признал Монеточку иноагентом 20 января. В ведомстве объяснили, что исполнительница «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине».