Певица Наргиз Закирова призналась, что в ее репертуаре остались песни, которые для нее написал продюсер Максим Фадеев. Об этом исполнительница заявила в YouTube-интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Все они у меня есть [в репертуаре]. Он может запрещать все, что угодно на своей территории. Но [здесь] он не может ничего сделать», — призналась артистка.

Исполнительница подчеркнула, что не существует даже подписанного между ними документа, который запретил бы ей исполнять эти композиции.

«Он мне просто прислал какую-то бумажечку, на которой перечислены все песни, и сказал, что теперь они под запретом», — добавила Наргиз.

По словам певицы, она не пела запрещенные Фадеевым композиции, будучи в России, а теперь — исполняет:

«Не потому что я хочу сделать назло. Или потому что если у меня этих песен не будет, то ко мне никто не придет на концерт. Нет. Просто их очень любят и я хочу, чтобы они жили».

Наргиз заявила, что считает свой поступок этически приемлемым, так как Фадеев ее «оболгал» и «превратил жизнь в ад» в России.

В начале июля продюсер Фадеев пригрозил певице Наргиз продолжить обращаться в суд из-за прав на его песни. Фадеев напомнил, что после расторжения контракта с Наргиз, еще в августе 2019 года, он запретил артистке исполнять произведения из его каталога. Продюсер уточнил, что после майского концерта в Алма-Ате направил иск в Бостандыкский районный суд города, поскольку певица незаконно исполняла со сцены его песни.