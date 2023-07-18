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Маэстро Понасенков напророчил Собчак маргинальное будущее

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, предположил, что журналистка Ксения Собчак станет «блогером-маргиналом». Свое пророчество Понасенков озвучил в интервью Собчак, запись из разговора опубликована на ее YouTube-канале.

Маэстро Понасенков напророчил Собчак маргинальное будущее
© РИА Новости

На шуточную просьбу журналистки предсказать ее судьбу Маэстро ответил, что Собчак, пытаясь сохранить внимание аудитории и финансирование своих проектов, будет регулярно менять спонсоров и усиленно работать над его оригинальностью.

«Но в достаточно скором времени, когда ситуация станет более определенной, (...) и вы будете уже так не нужны, вы скатитесь сильно в блогеры-маргиналы», — предрек Понасенков.

По мнению историка, популярность Собчак начнет снижаться, как и ее доходы. «У вас внутри огромные амбиции всего на свете. И это будет не реализовано. Вас это будет глодать страшно. Вы будете пытаться звонить мне и, как подписчики, за 3,5 тысячи (Понасенков проводит прямые трансляции, в которых за денежное вознаграждение, как он сам утверждает, предсказывает по внешности будущее — прим. «Ленты.ру») спрашивать, как быть», — заявил Маэстро.

Ранее Понасенков раскритиковал российское телевидение. По его словам, за два последних десятилетия из эфира пропало большое количество интеллектуальных передач. По его мнению, целью телевизионной индустрии стало «обыдлячивание» аудитории.

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