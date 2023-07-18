Мария Погребняк официально подала на развод с мужем-футболистом

Блогер и продюсер Мария Погребняк официально подала в суд иск о расторжении брака с супругом-футболистом Павлом Погребняком. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда.

— В суд поступил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения об определении места жительства детей, алиментных обязательствах и порядке осуществления родительских прав, — говорится в сообщении.

По данным агентства городских новостей «Москва», блогер просит оставить детей с ней. При этом делить имущество супруги не собираются. Дата судебного заседания пока не назначена.

Супруги имеют троих детей. Они познакомились еще в школе, а поженились только после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему наследнику Артему 15 лет, среднему — Павлу — 13 лет, а младшему — Алексею — 11 лет.

Слухи о расставании звездной пары появились в апреле. Отмечалось, что причиной развода могли стать измены со стороны футболиста. Мария участвовала в проекте «Звезды в Африке», а в это время Павел отдыхал в столичных ночных клубах. Блогерша не комментирует эти слухи.