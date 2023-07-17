Фанаты сравнили певца Прохора Шаляпина с Волочковой

Певец Прохор Шаляпин опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с оголенными ягодицами, чем насмешил фанатов.

«Счастье — это я в Индийском океане», — подписал снимок Шаляпин.

Однако поклонники музыканта отметили сходство музыканта с балериной Анастасией Волочковой, которая нередко радовала фанатов неоднозначными фотографиями с Мальдивских островов. Подписчики Шаляпина в шутку предположили, что танцовщица неплохо смотрелась бы в одном кадре с певцом. Волочкова в свою очередь оставила лайк под публикацией.

«Волочкову рядом надо положить!»; «Рядом еще Волочкова лежала бы, вообще огонь было бы»; «Брат Настены Волочковой»; «Загар поплесс. Настя Волочкова одобряет»; «Как это развидеть обратно»; «Действительно, зачем скрывать то, что не стыдно показать», — пошутили фанаты.

Неделю назад Шаляпин вступил в диспут с фанатами из-за другого снимка с отпуска. Тогда певец выразил мнение, что человек создан для отдыха, а не для работы. При этом фанаты исполнителя в комментариях разделились на два лагеря и начали оживленную дискуссию с музыкантом.

shalyapin_official/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)