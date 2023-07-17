Александр Ширвиндт признался, что ел собачий корм

88-летний российский актер Александр Ширвиндт накануне своего дня рождения выпустил автобиографическое видео с воспоминаниями в YouTube-канале сына «Михаил Ширвиндт». Артист признался, как однажды они с женой ели собачий корм своих питомцев. Ширвиндт подчеркнул, что вкус им очень понравился.

В момент, когда Александр Ширвиндт делился воспоминаниями, его сын Михаил прорекламировал сухой собачий корм, который производит под своей маркой. Телеведущий поставил на обеденный стол пакеты с продуктами, которые назвал именами своих собак — Гоша и Дуня.

И мы с мамой ели. Потрясающе! Гоша и Мика (собаки актера) принесли мне и маме, чтобы мы попробовали, — прокомментировал Александр Ширвиндт.

Супруга Ширвиндта Наталья Белоусова подтвердила слова мужа, сообщив, что они ели «из собачих мисочек». Поклонники в комментариях предположили, что знаменитая пара просто пошутила, чтобы поддержать бизнес сына.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небесные ласточки», «Самая обаятельная и привлекательная» и многим другим. 19 июня актеру исполнится 89 лет.

Ранее Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева назвали победителя в номинации «Лучшая театральная роль сезона» на XXXII церемонии награждения театральной премии «Хрустальная турандот». Приз получил Александр Олешко за роль Павла I в одноименном спектакле. Лучшим театральным режиссером по версии жюри конкурса стал художественный руководитель Театра им. Маяковского Егор Перегудов со спектаклем «Любовь по Маркесу».