Бывший участник популярного шоу на ТНТ рассказал об уходе из проекта

Популярный российский комик, бывший участник популярного шоу «Stand Up на ТНТ» Виктор Комаров раскрыл подробности ухода из проекта. В эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что уже год не участвует в съемках программы.

© Виктор Комаров / YouTube

«В зимних съемках 2022 года я еще был, а потом уже после 2022 — нет», — сказал Комаров.

После ухода из проекта, по его словам, он начал активно развивать личный YouTube-канал с записями своих стендап-выступлений.

Юморист также отметил, что в последние годы проект «Stand Up на ТНТ» не прибавлял популярности выступающим комикам.

«Мне тяжело проверить эту информацию, потому что меня давно показывают. Но комики, которые сейчас по пять монологов снимали, говорят, что все равно не могут никуда поехать на гастроли», — объяснил он.

Комаров также рассказал, что иногда спрашивает у зрителей своих концертов, как они о нем узнали.

«С YouTube-канала — это где-то 20 процентов, остальные 80 процентов — "Stand Up на ТНТ"», — заключил комик.