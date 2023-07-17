Стало известно, кто из эмигрировавших звезд появится на зарубежном фестивале Лаймы Вайкуле

«Посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу – предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — высказался Крутой.