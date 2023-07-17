Стало известно, кто из эмигрировавших звезд появится на зарубежном фестивале Лаймы Вайкуле
На фестивале певицы Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala в Латвии выступят певцы Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Вера Брежнева и Верка Сердючка. Об этом пишет «АиФ».
В подавляющем большинстве на мероприятии исполнят свои песни латвийские музыканты, малоизвестные российскому зрителю. Однако помимо эмигрировавших из России артистов в Латвию также приедут некоторые украинские звезды: в частности, Макс Барских, Alekseev, Анна Буткевич и танцевальный коллектив FREEDOM BALLET. Фестиваль также посетят юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и его супруга Алла Пугачева — они придут на мероприятие в качестве гостей. Фестиваль пройдет с 26 по 30 июля.
Продюсер Игорь Крутой при этом напомнил, что раньше вместо фестиваля Вайкуле в Юрмале проходила «Новая волна», которую отменили с 2019 года.
«Посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу – предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — высказался Крутой.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, был перенесен с 2022 на 2023 год. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Участники сопровождающей певицу группы в основном проживают за пределами Латвии. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.
Ранее Григорий Лепс заявил, что хочет раздать долги и заработать $100 миллионов.