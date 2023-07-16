Лепс пообещал продолжить премировать военных за подбитые танки Leopard

Российский певец Григорий Лепс высказался о премировании военных РФ, которые подбивают танки Leopard во время спецоперации. По словам исполнителя, он продолжит выделять деньги бойцам.

«Я сдержал свое слово и перевыполню его, можете не сомневаться. Если я так сказал, значит, так и будет», — заявил Лепс «Известиям».

При этом певец не назвал конкретную сумму, но отметил, что готов выделять еще.