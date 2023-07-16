Маликов рассказал о причинах расставания с Ветлицкой

Когда-то у Дмитрия Маликова и Натальи Ветлицкой был роман. Они даже прожили вместе три года. Но потом пара распалась. О причине расставания певец рассказал в YouTube-интервью со Светланой Бондарчук.

Дмитрий познакомился с Ветлицкой на гастролях в Евпатории 35 лет назад. В июне 1988 года он выступал в Крыму, где также выступали Сергей Пенкин, Сергей Крылов, «Ласковый май» и «Мираж».

«Там и познакомились. Мне было 18 лет, Крым, романтИк», — признался артист.

Молодые люди стали жить гражданским браком, - пишет gazeta.ru.

«Я встретил 18-летнюю девчонку, влюбился в нее и встречался с ней три с половиной года. Ветлицкая… А больше я никого не встречал. Я был ей верен. Она выступала со мной вместе в коллективе… И, собственно говоря, мне было не до каких-то там романов, хотя было полно возможностей и девчонок…» — признался Маликов.

Спустя три года отношений пара рассталась, так как они, по словам Маликова, «просто оказались разными людьми».

Долгие годы между бывшими влюбленными не было никакого общения.

«Она выступала на моем юбилейном концерте в 2020-м. А за полгода до этого попросила разрешения на использование песни «Душа», которую я для нее написал. Мне было тогда не до общения. И ей тоже. Она живет в Испании. Мы несколько раз переписывались. На этом все общение и закончилось», - резюмировал исполнитель.