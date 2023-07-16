Вокал Кудрявцевой одобрения публики не получил

Лера Кудрявцева на днях в социальной сети выложила клип: она поет на фоне музыкального видео. Пользователи интернета сочли, что роль певицы не для нее, о чем и написали множество комментариев.

После этого телеведущая записала видеоролик, где объяснила, что и песня, и видео были записаны уже довольно давно и отдельно друг от друга. Видео снимали несколько лет назад для «Новой волны». Песню Лера исполнила, когда показывали в эфире музыкальное шоу НТВ «Суперстар!», - пишет портал vokrug.tv.

«Это песня Любаши. Ее записала Вика Цыганова. Когда мы были у Вики дома, Любаша сказала: «Лер, ты тоже запиши. Если будет надо, потом где-то споешь». Прямо у Вики дома на студии под руководством Любаши я эту песню записала и забыла», - сообщила Лера.

Вспомнила об это записи телеведущая совсем недавно. Она с дочерью отдыхала в Болгарии, девочка приболела и было скучно сидеть целый день в апартаментах. Вот Кудрявцева и попыталась сделать клип. Впрочем, самой ей он нравится.

А самых неугомонных хейтеров теледива поставила на место, сообщив, что в собственно блоге правила устанавливает она.

«Если вы на меня подписаны, не лезьте со своими советами — я вас не знаю. Советы дают — когда их просят», - сказала телеведущая.