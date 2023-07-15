Лидер группы "Ленинград" Шнуров о победах "Зенита": это как приходишь в клуб, а все телки твои
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова о том, что не устал от постоянных побед петербургского «Зенита».
«Это капитализм. Это вот как ты приходишь в клуб, и там сидит очень много телок. И все телки твои. Ты при этом не качок, у тебя вот такой живот, но денег много. Кайф», — сказал Шнуров.
15 июля «Зенит» обыграл в Суперкубке России московский ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.
«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.
«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.
Ранее бывший тренер «Зенита» назвал катастрофой игру команды с ЦСКА.