Гузеева отчитала подписчиков за критику дочери

Лариса Гузеева отдыхает в Болгарии вместе с дочерью Ольгой Бухаровой и собачкой Жужей. Вместе с ними в тех же краях сейчас отдыхают Лера Кудрявцева и Лариса Удовиченко с семьями, - пишет thevoicemag.ru.

У Гузеевой есть свои апартаменты в курортном поселке Равда. Телеведущая время от времени выкладывает фотоотчеты с отдыха. На это раз она выложила снимок дочери вместе с собачкой

Instagram (организация запрещена в России)*

«Мои девочки. Только любовь. Только любовь», - подписала оно фото.

Хейтеры придрались к тому, что Ольга носит в носу металлическое колечко. Гузеева в свойственной ей резкой манере заступилась за дочь.

«А почему это вас волнует? Просто интересно. Ну есть и есть. Надоест, повзрослеет – снимет», - ответила она.

По словам телеведущей, Болгария является ее любимой страной. При этом артистка отметила, что не очень любит разнообразие, так как она предпочитает, когда в ее жизни все стабильно и ничего не меняется.

При этом Лариса Гузеева рассказала о раздражающих ее моментах. По словам артистки, ей не нравится излишнее внимание от прохожих, которые «так и норовят заглянуть в чужие окна».