Spice Girls объявили о своем воссоединении
Легендарная женская группа Spice Girls объявила о своем воссоединении, посвященном 30-летию коллектива. Это произойдет на фестивале в Гластонбери-2023.
Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на британское издание The Sun.
Добиться согласия певиц на совместные выступления удалось только путем переговоров, которые длились около полугода. Самым сложным оказалось убедить вернуться в группу Викторию Бекхэм.
Сейчас Эмма Бантон (47 лет), Джери Хорнер (50 лет), Мел Браун (48 лет), Мел Чисхолм (49 лет) и Виктория Бекхэм (49 лет) репетируют и готовятся к концертам. А телеканалы и мультимедийные сервисы, в том числе и очень известные, ведут борьбу за право снять документальный фильм о Spice Girls.
Spice Girls стала самой коммерчески успешной женской группой в истории поп-музыки. Виктория Адамс (Бекхэм), Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл были кумирами целого поколения.