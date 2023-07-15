Spice Girls объявили о своем воссоединении

Сейчас Эмма Бантон (47 лет), Джери Хорнер (50 лет), Мел Браун (48 лет), Мел Чисхолм (49 лет) и Виктория Бекхэм (49 лет) репетируют и готовятся к концертам. А телеканалы и мультимедийные сервисы, в том числе и очень известные, ведут борьбу за право снять документальный фильм о Spice Girls.