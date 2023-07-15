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Spice Girls объявили о своем воссоединении

Легендарная женская группа Spice Girls объявила о своем воссоединении, посвященном 30-летию коллектива. Это произойдет на фестивале в Гластонбери-2023.

Spice Girls объявили о своем воссоединении
© globallookpress.com

Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на британское издание The Sun.

Добиться согласия певиц на совместные выступления удалось только путем переговоров, которые длились около полугода. Самым сложным оказалось убедить вернуться в группу Викторию Бекхэм.

Сейчас Эмма Бантон (47 лет), Джери Хорнер (50 лет), Мел Браун (48 лет), Мел Чисхолм (49 лет) и Виктория Бекхэм (49 лет) репетируют и готовятся к концертам. А телеканалы и мультимедийные сервисы, в том числе и очень известные, ведут борьбу за право снять документальный фильм о Spice Girls.

Spice Girls стала самой коммерчески успешной женской группой в истории поп-музыки. Виктория Адамс (Бекхэм), Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл были кумирами целого поколения.

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