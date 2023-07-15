Группа «Дискомафия»  заявила о правах на хит Шатунова «Седая ночь»

На Международном фестивале искусств в Витебске восторг у зрителей вызвала песня Юрия Шатунова «Седая ночь». Как информирует «Московский Комсомолец», зрители, едва услышав знакомый мотив, начали танцевать и аплодировать исполнителям. «Седая ночь» прозвучала в исполнении группы «Дискомафия».

Как оказалось, у группы есть законные права на этот хит. По словам солиста группы Олега Кудрявцева, они были получены еще при жизни Шатунова и с этой песней они выступают не в первый раз.