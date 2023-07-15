Семья Васильевой просит не распространять слухи о здоровье актрисы
Накануне в СМИ и социальных сетях шло активное обсуждение состояния здоровья Татьяны Васильевой. Звезду госпитализировали – у Татьяны Григорьевны было сильное головокружение.
Сегодня семья актрисы решила рассказать о ее состоянии, чтобы прекратить распространение слухов, - сообщает портал vokrug.tv.
Невестка Васильевой Мария Болонкина и ее сын Филипп в микроблоге объяснили, что артистка действительно почувствовала себя нехорошо. Она позвонила сыну, параллельно вызвали скорую.
Прибывшие медики ничего серьезного не обнаружили, но Филипп настоял на госпитализации.
В результате обнаружилось, что у Татьяны Григорьевны проблемы с ушными каналами, что давало головокружения. Семья актрисы попросила журналистов не нагнетать обстановку.
Сама Васильева подтвердила «Газете.Ru» информацию о своей госпитализации.
«Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. (Чувствую себя) очень хорошо, все нормально», — рассказала она.