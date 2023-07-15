Семья Васильевой просит не распространять слухи о здоровье актрисы

Накануне в СМИ и социальных сетях шло активное обсуждение состояния здоровья Татьяны Васильевой. Звезду госпитализировали – у Татьяны Григорьевны было сильное головокружение.

Сегодня семья актрисы решила рассказать о ее состоянии, чтобы прекратить распространение слухов, - сообщает портал vokrug.tv.

Невестка Васильевой Мария Болонкина и ее сын Филипп в микроблоге объяснили, что артистка действительно почувствовала себя нехорошо. Она позвонила сыну, параллельно вызвали скорую.

Прибывшие медики ничего серьезного не обнаружили, но Филипп настоял на госпитализации.

В результате обнаружилось, что у Татьяны Григорьевны проблемы с ушными каналами, что давало головокружения. Семья актрисы попросила журналистов не нагнетать обстановку.

Сама Васильева подтвердила «Газете.Ru» информацию о своей госпитализации.