«Стал простым пенсионером»: Политов об Алибасове
Группа «На-На» приехала в Беларусь. Она участвует уже на протяжении трех десятилетий в фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Но теперь с музыкантами нет их эпатажного продюсера Бари Алибасова, когда-то создавшего этот творческий коллектив.
Звезда группы Владимир Политов рассказал журналистам издания dni.ru о состоянии Бари Каримовича.
«Бари сегодня ведет затворнический образ жизни, – рассказал Политов. – Он отошел от дел, теперь мы всеми выступлениями занимаемся сами. Впрочем, Алибасов никогда и не был нашим концертным директором.
С ним рядом женщина по имени Елена, он ухожен, пригляжен, все хорошо, мы созваниваемся. Елена его кормит, гуляет с ним. А Бари следит через Интернет за нашими успехами», - сообщил артист.
За Алибасовым присматривает сиделка Елена. Сын же не часто навещает звездного отца. Друг продюсера Игорь Сандлер уверен, что Алибасову нельзя рассчитывать на помощь сына. Хорошо, что рядом надежная женщина, ее и следует держаться.