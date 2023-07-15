Отец Киркорова вновь госпитализирован
Бедрос Киркоров вновь оказался в больнице. За ним ухаживает его помощница Олеся. Артист проходит лечение в военном госпитале, поскольку уже давно жаловался на боли в ногах.
Как сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на свой источник информации, чувствует себя отец Киркорова не очень хорошо, но старается держаться и не теряет чувство юмора.
«Ноги болят, еле хожу с двумя палочками. Мне не до больших праздников. Я знаю, что 91 год не празднуют. Плохая примета. Если доживу до 92 года, Бог даст еще один год жизни, отмечу потом с друзьями день рождения. А пока сижу в узком кругу, с семьей. А недавно я еще и оглох на одно ухо», — рассказал Киркоров-старший.
Не так давно семья артиста обращалась за помощью к Елене Малышевой. Теледоктор помогла ему найти специалиста, который тогда поставил Бедроса Филипповича на ноги. Но спустя некоторое время болезнь вновь дала о себе знать.
Бедрос Киркоров ранее рассказал, что решил расстаться с супругой Людмилой Смирновой, в браке с которой прожил 26 лет, из-за закончившейся любви.