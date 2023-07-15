Отец Киркорова вновь госпитализирован

«Ноги болят, еле хожу с двумя палочками. Мне не до больших праздников. Я знаю, что 91 год не празднуют. Плохая примета. Если доживу до 92 года, Бог даст еще один год жизни, отмечу потом с друзьями день рождения. А пока сижу в узком кругу, с семьей. А недавно я еще и оглох на одно ухо», — рассказал Киркоров-старший.