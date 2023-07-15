Дочь Ефремова решила стать актрисой

Старшая дочь Михаила Ефремова от его последней жены Софьи Кругликовой решила стать актрисой. В прошлом году Вера Ефремова окончила школу и поступила на факультет «управление в креативных индустриях» Высшей школы экономики. Обучение там платное, мама девушки оплатила первый курс – 650 тысяч рублей.

Однако, как сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на информированный источник, Вера Ефремова немного поучилась, и поняла, что ошиблась с выбором. Она бросила институт и стала работать на съемочных площадках. И готовилась к поступлению в театральный вуз в этом году.

Мечта сбылась: Вера Ефремова стала студенткой престижного театрального вуза. Она зачислена на первый курс Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина.

В январе этого года Ефремов подал ходатайство о том, чтобы отсидку в тюрьме ему заменили исправительными работами. Но, как потом сообщили юристы, Михаил Олегович сам это ходатайство якобы отозвал. Предположительно, для того чтобы сохранить за собой право подать на условно-досрочное освобождение уже этим летом.