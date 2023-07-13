Кевин Костнер будет платить алименты жене по решению суда

Суд обязал актера Кевина Костнера выплачивать алименты жене в размере $129 тыс. в месяц. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы.

Уже больше месяца 68-летний актер находится в процессе развода со своей супругой Кристин Баумгартнер. В четверг, 13 июля, суд назначил Кевину Костнеру ежемесячно перечислять алименты жене. Изначально она добивалась суммы в $250 тыс., однако актер настаивал на $50 тыс. Суд принял решение о выплате половины от запрашиваемых супругой средств.

В начале мая Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером после 18 лет брака. В своем заявлении на расторжение брака жена артиста сослалась на «непримиримые разногласия».

Кевин Костнер уже несколько недель добивается того, чтобы Кристин Баумгартнер покинула его калифорнийское поместье. Актер ссылается на добрачное соглашение, подписанное бывшими супругами в 2004 году, в котором говорится, что в случае развода она должна покинуть их супружеский дом в течение 30 дней.