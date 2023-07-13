Актер Джонни Депп обратился к россиянам в одном из московских кинотеатров. Как сообщает Telegram-канал Mash, видео с артистом запустили перед премьерой картины «Жанна Дюбарри», в которой он сыграл роль короля Людовика XV.

Один из посетителей заснял обращение Деппа, которое шло с русскими субтитрами. Актер поблагодарил зрителей за внимание к картине и признался, что гордится проделанной работой.

«Берегите себя, увидимся», — сказал Депп в конце своего обращения.

При этом конкретно про Россию он ничего не сказал. Предположительно, ролик показывают перед фильмом по всему миру с локальными субтитрами.