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Джонни Депп обратился к россиянам в одном из московских кинотеатров

Актер Джонни Депп обратился к россиянам в одном из московских кинотеатров. Как сообщает Telegram-канал Mash, видео с артистом запустили перед премьерой картины «Жанна Дюбарри», в которой он сыграл роль короля Людовика XV.

Один из посетителей заснял обращение Деппа, которое шло с русскими субтитрами. Актер поблагодарил зрителей за внимание к картине и признался, что гордится проделанной работой.

«Берегите себя, увидимся», — сказал Депп в конце своего обращения.

При этом конкретно про Россию он ничего не сказал. Предположительно, ролик показывают перед фильмом по всему миру с локальными субтитрами.

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Напомним, что мировая премьера картины «Жанна Дюбарри» состоялась на Каннском кинофестивале. В центре сюжета — отношения французского короля Людовика XV с его фавориткой Жанной Дюбарри, которую сыграла французская артистка Майвенн. Критики в целом положительно оценили фильм.

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