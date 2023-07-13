Популярная российская ведущая рассказала о ссорах с мужем

Популярная российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что раньше у них с мужем возникали конфликты, потому что она работала без выходных. Причины ссор с супругом она раскрыла в посте в Telegram.

«Чаще всего, особенно поначалу, темой разладов была моя работа. У меня не было выходных. Совсем. А если вдруг и выдавался свободный денек, я его проводила в салонах, парикмахерских и на маникюре. (...) Разумеется, ни одного мужчину такой график не устроит», — рассказала телеведущая.

Она добавила, что со временем скорректировала свое расписание, однако и сейчас иногда работает без выходных.

Кроме того, по словам Летучей, недопонимания с мужем у нее возникают из-за ее упертости и привычки руководить. Еще одной причиной для конфликтов она назвала гардероб.

«Я все время пытаюсь со своими вещами "переселиться" в его часть гардероба. Ну то есть мне кажется, что пара джинсов погоды ему не сделает», — пояснила телеведущая.

При этом она подчеркнула, что они с супругом быстро мирятся. Ведущая назвала своего мужа спокойным и понимающим мужчиной.

Ранее Летучая объяснила отказ от съемок в мужских журналах. Она призналась, что отвечала отказом на такие предложения, потому что хотела сохранить свою профессиональную репутацию.