«Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина», — призналась звезда.