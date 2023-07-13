Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. Видео, в котором она обратилась к поклонникам из рехаба, опубликовало издание «СтарХит».
По словам артистки, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.
«Апогеем стал концерт, несостоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина», — призналась звезда.
Сейчас МакSим уже долгое время проходит курс лечения в реабилитационной клинике, поддержать ее приезжают музыканты ее коллектива.
«Попытка сбежать от недугов проблем алкоголем приводят к потерям. Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это и решила действовать», — сказала певица.
Она подчеркнула, что проходит лечение добровольно.
В марте МакSим во время своего концерта в Сочи бросила микрофон со сцены и прекратила выступление. Ее директор заявил, что артистке понадобилась врачебная помощь. Сообщалось, что, исполняя песни, певица хрипела, не дотягивала ноты, выглядела рассеянной и уставшей. После инцидента звезда извинилась перед поклонниками.