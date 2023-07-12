"Берегите себя": Джонни Депп записал обращение к россиянам
Джонни, который после череды скверных попыток "отменить" его, наконец-то возвращается в дело после внушительной паузы, записал небольшой ролик по поводу премьеры в РФ его новой картины.
20 июля в России стартует прокат историко-биографической драмы режиссера и сценаристки Майвенн, бывшей жены Люка Бессона, "Жанна Дюбарри". У Деппа там роль Луи XV. Обращение актера предваряет фильм - в Сети появилась "экранка" с предварительного показа.
"Спасибо большое, что нашли время просмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие", - говорит Депп, заключая: "Берегите себя, и до встречи" - и отдал салют.
Ранее утверждалось о вероятности, что Джонни приедет к нам на масштабную экскурсию и запишет трек с российской группой.
Кстати, в прошлый раз, к премьере ленты "Великий" в 2021-м, Депп также обратился к россиянам, причем - поприветствовав зрителей на русском.