Иван Ургант улетел в Исландию

Российский телеведущий Иван Ургант показал видео с отдыха в Исландии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В опубликованном видео Ургант пересекает равнину вблизи Рейкьявика верхом. При этом телеведущий исполняет свою версию «Песни мушкетёров» из знаменитого советского фильма.

«Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», – напевает он.

Мнения поклонников Урганта по поводу видео из Исландии разделились. Некоторые подписчики посчитали, что таким образом телеведущий пытается отвлечь внимание фанатов от своего отсутствия на российских телеэкранах.