Иван Ургант улетел в Исландию
Российский телеведущий Иван Ургант показал видео с отдыха в Исландии. Об этом сообщает РИА «Новости».
В опубликованном видео Ургант пересекает равнину вблизи Рейкьявика верхом. При этом телеведущий исполняет свою версию «Песни мушкетёров» из знаменитого советского фильма.
«Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», – напевает он.
Мнения поклонников Урганта по поводу видео из Исландии разделились. Некоторые подписчики посчитали, что таким образом телеведущий пытается отвлечь внимание фанатов от своего отсутствия на российских телеэкранах.
Ранее Ургант объяснил решение стать ведущим бизнес-курса Аяза Шабутдинова.
Рамблер: главные новости