Мадонна дала распоряжения на случай своей смерти

Американская поп-звезда Мадонна после того, как выписалась из больницы, распорядилась наследством на случай своей смерти. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на близких друзей знаменитости.

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Также певица запретила использовать свое голографическое изображение.

— За исключением ABBA, использование голограмм для «воскрешения» поп-исполнителей было, мягко говоря, сомнительным трюком. Голографический, посмертный тур Уитни Хьюстон был провальным, и Мадонна не хочет позволить жадным до прибылей агентам сделать то же и с ней, — говорится в материале.

Что касается наследства в 850 миллионов долларов, Мадонна разделила авторские права между своими шестью детьми.

28 июня стало известно, что Мадонну нашли в собственном доме без сознания и сразу же госпитализировали. Она попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции.

На следующий появилась информация, что певицу выписали из больницы. Как позднее сообщил родственник Мадонны, семья поп-звезды уже готовилась к худшему.