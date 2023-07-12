Николай Носков после двух инсультов дал большой сольный концерт в Москве

Выступление певца состоялось в Зеленом театре ВДНХ. На сцене он появился под фонограмму своего программного хита "Живой", пока еще в инвалидной коляске. Зал встретил Николая Носкова стоя.

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- Я вас очень-очень-очень люблю! - поблагодарил зрителей Николай Носков и попросил всех сесть.

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Артист начал концерт с песен "Доброй ночи" и "Узнать тебя". Пока в сопровождении струнного квартета Magnetic Fantasy. Как и в последнем на данный момент концертном туре "Живой".

Несмотря на два инсульта, перенесенные в 2017 и 2018 годах, в прошлом году Николай Носков выступил на презентации нового состава группы "Парк Горького". А также представил очередную премьеру - песню "Не вставай на колени", исполненную в содружестве со Стасом Пьехой, Игорем Романовым из "Землян" и белорусским певцом Александром Ивановым, выступающим под сценическим именем IVAN. Тот, кстати, спел у него и в Зеленом Театре ВДНХ на разогреве - пять песен в хард-энд-хэви традициях, в том числе и баллады.

Но сам Николай Носков еще до болезни перестал интересоваться тяжелыми стилями музыки. Перешел на романсы, симфо-рок, красивые песни с влияниями фолка и душевной, качественной эстрады.

Так было и на этом концерте. Вначале под скрипки и виолончели прозвучал "Романс" на стихи Николая Гумилева. Затем на сцене появились уже и музыканты постоянного, электрического состава Николая Носкова. А после хитов "Зачем" и "По пояс в небе" с артистом по его предложению стал петь и весь зал. Как правило, он сам исполнял вступление песен и куплеты, а припевы - зрители.

А на хите "Паранойя" с одноименного альбома 1999 года спеть с артистом со сцены дуэтом вышел и IVAN.

Конечно, в концерте прозвучали и другие главные песни Николая Носкова: "Я тебя люблю", "А на меньшее я не согласен" и "Снег". И, конечно, песня "Это здорово" с альбома 2000 года "Дышу тишиной".

Жаль только, что сам титульный трек в этот вечер не прозвучал. Не было и новых песен.