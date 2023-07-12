Мадонна дала распоряжения на случай своей смерти

Американская певица Мадонна, выписавшись из больницы, дала указания на случай своей смерти. Среди них – запрет на использование ее голографического изображения. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на DailyMail. По информации издания, это связано с тем, что, по мнению поп-дивы, использование голограмм для "воскрешения" музыкантов было "сомнительным трюком". Исключением стала только группа ABBA. Так, провальным был посмертный тур Уитни Хьюстон, и Мадонна не хочет, чтобы подобное произошло с ней из-за желания агентов заработать. "Всю свою жизнь она поддерживала культурную значимость, и нет никаких шансов, что Мадонна позволит запятнать таким образом свою тяжелую работу", – передает газета слова близких друзей певицы. Чтобы избежать ссор из-за своего состояния в 850 миллионов долларов (77 миллиардов рублей), она решила разделить авторские права на музыку поровну между своими шестью детьми: Лурдес (26 лет), Рокко (22 года), Дэвидом (17 лет), Мерси Джеймсом (16 лет) и близняшками Эстер и Стиль (10 лет), уточняет издание. В конце июня артистка была госпитализирована с серьезной бактериальной инфекцией. Из-за внезапной болезни ей пришлось отменить все мероприятия, в том числе подготовку к зарубежному турне, которое она хотела провести в следующем месяце. По словам родственника Мадонны, семья готовилась к худшему. Он добавлял, что родные певицы обеспокоены, поскольку она "ставит свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".