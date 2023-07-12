«Блестящие» анонсировали совместную песню с Жанной Фриске

Участница «Блестящих» Ксения Новикова на своей странице в соцсетях анонсировала песню группы с участием покойной певицы Жанны Фриске. Как сообщает РИА Новости, она выложила отрывок композиции «А на море белый песок» Фриске в своем исполнении.

«Блестящие feat Жанна Фриске. Совсем скоро на всех площадках!» — написала Новикова.

Еще одна участника группы, Надя Ручка, также поделилась видео, где слушает песню в своем исполнении.

Отметим, что пользователи интернета неоднозначно отреагировали на перезапись хита Фриске, которая скончалась в июне 2015 года. Многие не одобрили такую задумку «Блестящих», а некоторые и вовсе заявили, что именно эту песню «никому нельзя перепевать». Однако некоторые все-таки ждут релиз.

«Очень жду», «Скорее бы студийная запись!», «Ждем чуда!» – написали поклонники группы.