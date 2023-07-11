Певица Рита Дакота сменила фамилию

Певица Рита Дакота (Маргарита Герасимович) сменила фамилию. Она сообщила в личном блоге, что взяла фамилию мужа клипмейкера Федора Белогая.

«Принимаю поздравления», — написала артистка, показав документы в соцсетях.

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Пара официально зарегистрировала отношения 24 мая 2023 года. Рита Дакота и Федор Белогай расписались в столичном МФЦ, куда приехали на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: супруги надели спортивные костюмы, и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню «Дети рейва».

Рита Дакота признавалась в личном блоге, что родители были против ее отношений с Федором Белогаем. Мать и отец знаменитости считали, что музыкант во многом похож на бывшего мужа дочери, и болезненный развод может повториться. Однако артистка их не послушала, и позже Светлана и Сергей Герасимович признали свою ошибку.