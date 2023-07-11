Солист "Касты" Хамиль вышел из комы после остановки сердца

Солист «Касты» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) поблагодарил врачей за спасенную жизнь после остановки сердца. Соответствующий пост музыкант написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

«В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу», — добавил Хамиль.

Рэпер заявил, что у него случился приступ во время утренней пробежки 20 июня. Врачи провели музыканту срочное шунтирование сердца и спасли жизнь.

«Не кипишуйте! Все будет ништяк!» — подытожил Хамиль.

В комментариях поклонники пожелали здоровья музыканту, а также поддержку высказали другие музыканты — например, рэперы Лигалайз и ST, диджей Федор Фомин.