Диана Гурцкая впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

«Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители», — сказала Гурцкая.