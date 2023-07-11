Актер Том Холланд признался в алкогольной зависимости

Звезда «Человека-паука» Том Холланд был одержим алкоголем
Том Холланд рассказал, что выявил у себя алкогольную зависимость, когда пытался взять на себя обязательство не пить месяц. Об этом пишет Page Six.
«Все, о чем я мог думать, — это выпивка», — заявил актер в эпизоде подкаста Джея Шетти On Purpose.
Холланд решил не пить алкоголь в январе 2022 года, чтобы принять участие в акции «Сухой январь». Это популярная в Великобритании акция, в рамках которой люди отказываются от употребления алкоголя в течение месяца.
По словам звезды фильма «Человек-паук: Нет пути домой», ему тяжело жилось без алкоголя.
«Я просыпался с мыслями об этом. Я проверял часы... И это меня очень пугало. Может быть, у меня была небольшая зависимость от алкоголя. Я решил наказать себя и сказал: «Я сделаю это и в феврале. Я отдохну два месяца», — поделился британский актер.
После Том Холланд решил не пить полгода до своего дня рождения 1 июня. Это решение позитивно повлияло на его здоровье.
«Я стал лучше спать. Я лучше справлялся с проблемами, с тем, что происходило на съемках, что обычно выводило меня из себя, я мог теперь спокойно воспринимать. Я лучше соображал и чувствовал себя более здоровым и подтянутым», — вспомнил Холланд.