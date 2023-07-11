Актер Том Холланд признался в алкогольной зависимости

Том Холланд рассказал, что выявил у себя алкогольную зависимость, когда пытался взять на себя обязательство не пить месяц. Об этом пишет Page Six.

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«Все, о чем я мог думать, — это выпивка», — заявил актер в эпизоде подкаста Джея Шетти On Purpose.

Холланд решил не пить алкоголь в январе 2022 года, чтобы принять участие в акции «Сухой январь». Это популярная в Великобритании акция, в рамках которой люди отказываются от употребления алкоголя в течение месяца.

По словам звезды фильма «Человек-паук: Нет пути домой», ему тяжело жилось без алкоголя.

«Я просыпался с мыслями об этом. Я проверял часы... И это меня очень пугало. Может быть, у меня была небольшая зависимость от алкоголя. Я решил наказать себя и сказал: «Я сделаю это и в феврале. Я отдохну два месяца», — поделился британский актер.

После Том Холланд решил не пить полгода до своего дня рождения 1 июня. Это решение позитивно повлияло на его здоровье.