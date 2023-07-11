Мелани Гриффит избавилась от посвященной Бандерасу тату

65-летняя американская актриса Мелани Гриффит окончательно избавилась от татуировки, посвященной экс-супругу — 62-летнему испанскому актеру Антонио Бандерасу. Об этом сообщает TMZ.

Журналисты заметили Гриффит на прогулке в открытой одежде, позволяющей увидеть, что актриса заменила татуировку в виде сердца с именем «Антонио» четырьмя пересекающимися именами своих детей — Дакоты, Стеллы, Александра и Джесси. Стелла — ее общая дочь с Бандерасом, Александр родился в браке с актером Стивеном Бауэром, звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон — в браке с Доном Джонсоном, а Джесси — приемный сын актрисы.