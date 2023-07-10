Иде Галич угрожали тюрьмой на концерте в Берлине

Блогер Ида Галич посетовала в Telegram-канале на организацию концертов в Европе. Она побывала на выступлении Depeche Mode, на котором было много проблем.

«Нас чуть не попросили [уйти] с концерта, а мне угрожали тюрьмой. Потому что какой-то не очень хороший человек забыл надеть на нас браслеты. Но все хорошо! Мы тут пляшем», — написала Галич.

По словам блогера, она в очередной раз убедилась в плохом качестве европейской системы концертной деятельности.

«Напомню, что в Барселоне много лет назад во время медового месяца с бывшим мужем нас не пускали на стадион, так как кто-то прошел по нашим билетам. Я тогда много плакала, и нас пустили», — вспомнила она.

При этом Галич считает, что концерт прошел хорошо. Об этом, по ее словам, говорит хотя бы то, что «дорогой бывший не подрался с охранниками».

9 июля Галич обвинила Люсю Чеботину в хайпе на ее имени. По словам Галич, ей надоело закрывать глаза на клевету со стороны артистки, поэтому она решила опубликовать в Telegram-канале переписки с Чеботиной, ее менеджером и директором.