Филипп Киркоров вышел в «королевском» образе на шоу Dolce & Gabbana в Италии

Российский певец Филипп Киркоров был в числе приглашенных на показе Dolce & Gabbana в Италии. Об этом исполнитель сообщил в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Киркоров появился на шоу Alta Moda, которое проводилось в итальянском регионе Апулия, в пиджаке и брюках с изображением итальянских пейзажей. На голову исполнитель надел бордовую бархатную кепку, а поверх нее золотую корону. В руках певец держал белый клатч, расшитый стразами. На его шее висели украшения с массивными крестами.

«Мы только прибыли по приглашению Доменико Дольче и Стефано Габбана на уникальный показ моды», — сказал Киркоров.

На светском ужине, который прошел перед показом, он пообщался с дизайнером Доменико Дольче и английской актрисой Хелен Миррен.

«Мои друзья Доменико и Стефано всегда удивляют своих клиентов. Оливковые рощи вокруг древнего замка. Место стало отображением в новой коллекции ювелирных изделий и повторило богатую историю и завораживающую красоту Пулии. Но самая главная драгоценность этого вечера — это гости! Был рад встрече с друзьями, партнерами и ценителями D&G», — написал Филипп Киркоров.